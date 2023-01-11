Kütahya Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ’Proje pazarı’ için hazırlıkların başladığını ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ’Proje pazarı’ için hazırlıkların başladığını ifade etti.

İHA’ya konuşan Öz, ilki geçen 2022 Mayıs ayında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından tertiplenen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Proje Pazarı’na lisans ve lisanüstü öğrencileri, lise ve ortaöğretim öğrencileri ile AR-GE ve Tasarım Merkezleri’nin katılabileceğini dile getirdi.

Öz, "Geçen yıl Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın ’haydi deyip’ destek vermesiyle hayata geçirmeye gayret ettiğimiz proje pazarımıza 114 farklı proje gelmişti. Bunu DPÜ Bahar Şenlikleri ile entegre edilerek coşkuyla gerçekleştirmiştik. Bu yıl ikincisini yapacağımız Proje pazarı etkinliği, 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinden gerçekleşecek. 3 ayrı kategoride para ödülü vereceğimiz etkinliğimize 20’ye yakın alandan her kesimden katılım mümkün olacaktır. ’Sizin için teknoloji üretiyoruz’ diyerek çıktığımız bu yolda, ’Fikrini al gel Türkiyem’ diyoruz. Ayrıntılara projepazari.dpu.edu.tr’den ulaşılabilir" diye konuştu.

Başvuruların 15 Şubat-1 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacağını belirten Prof. Dr. Ersan Öz, "Bilgi ve teknoloji çağının baş döndürücü bir hız ve tarzda geliştiği ve hayatımızı değiştirdiği günümüzde tüm bilim alanları projelerle kendine yön aramaktadır. Özellikle gelişen ülke ekonomileri ekonomik büyüme hedeflerine milli hasılaları içerisinde AR-GE harcamalarına ayırdıkları payı artırarak daha da hızlı yaklaşmaktadırlar. Gençlerini bilgi ve teknolojiyle çok daha buluşturan ve bu yönde desteklerle önünü açan ülkeler hem gençlerini kazanmakta hem de geleceklerini garanti altına almaktadırlar" şeklinde konuştu.