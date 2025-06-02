Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın İnsan Ödülleri 2025 töreninde "Akademik Altın Kalem" ödülüne layık görüldü.

Book Culture Art Time’s tarafından organize edilen ve edebiyat, sağlık, eğitim ile sosyal sorumluluk gibi çeşitli alanlarda fark oluşturan kişi ve projelerin ödüllendirildiği törende, topluma değer katan akademik üretimleriyle öne çıkan Prof. Dr. Kara, jüri tarafından bu prestijli ödüle uygun görüldü.

Akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına ve topluma önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Kara’nın başarısı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi camiasında da sevinçle karşılandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Prof. Dr. Hakan Kara’yı bu anlamlı ödülden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu ödül, üniversitemizin akademik gücünü bir kez daha ortaya koymuştur."

Altın İnsan Ödülleri kapsamında verilen Akademik Altın Kalem ödülü, bilimsel üretim ve akademik katkıları teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir takdir olarak kabul ediliyor.