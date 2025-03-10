Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde açılan stantta 52 kadına KADES programı yükletildi.

Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)’nın halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi maksadıyla, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezine ortaklaşa açılan stantta 52 kadın vatandaşa KADES programı yükletilirken, 180 vatandaşa da broşür ve dergi dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.