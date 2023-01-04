Kütahya’da iki farklı iş yerinden ürün satın alarak karşılığında sahte para veren şahıs polis tarafından 2 bin 600 TL sahte para ile birlikte yakalandı.

Kütahya’da iki farklı iş yerinden ürün satın alarak karşılığında sahte para veren şahıs polis tarafından 2 bin 600 TL sahte para ile birlikte yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince Parada Sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde B. G. İsimli şüphelinin il merkezinde faaliyet gösteren iki farklı iş yerinden ayakkabı ve giyim ürünü satın alarak karşılığında sahte para vermek suretiyle, piyasa sahte para sürdüğü tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli Menderes Caddesi üzerinde suçüstü yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında pantolon cepleri ve ayakkabı içerisine gizlenmiş şekilde toplam, 2 bin 600 TL sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak.