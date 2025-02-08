Kütahya merkez ve Gediz ilçesinde 3 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya il merkezinde 1 ikamet, Gediz ilçesinde 2 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta eş zamanlı olarak yapılan arama sonucunda, 1 milyon 634 bin 520 adet dolu ve boş makaron,133 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik makaron doldurma makinası, 1 adet hava kompresörü,1 adet tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

DPÜ ve İŞKUR arasında gençlik programı protokolü imzalandı DPÜ ve İŞKUR arasında gençlik programı protokolü imzalandı

Yetkililerden yapılan açıklamada, aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL olan suç unsuru ele geçirildiği, bu sayede 800 bin TL kamu zararına engel olunduğu belirtildi.

Kaynak: iha