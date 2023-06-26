Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce park ve bahçelerde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 176 şahıs, 47 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Resmi Ekipler Amirliğimiz ve Çarşı ve Mahallesi Bekçilerimiz tarafından Yaşam Parkı, Şehzadeler Parkı, Kent Park, Soğukçeşme Parkı, Samet Varlı Parkı, Burhanettin İlyas Çelebi Parkı, Maltepe Parkında şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 176 şahsın ve 47 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapılmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek, 2 adet kesici alet ele geçirilmiş, toplam 4 şahsa idari işlem yapılmıştır. Uygulama çerçevesinde başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır” denildi.