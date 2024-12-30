Kütahya’da içerisinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merkez Vefa Mahallesi 11’nci Sardunya Sokakta faaliyet gösteren alkollü eğlence mekanı önünde alkollü şahıs bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan araç içerisinde A.C. ve N.K. isimli şahısların olduğu tespit edildi. N.K. isimli şahıs alkol ile birlikte narkotik madde kullandığını görevli memurlara beyan etmesi üzerine araç ekipler tarafından kontrol edildiğinde aracın orta vites topuzu önünde,10 adet kağıda emdirilmiş bonzai olduğu değerlendirilen sarı renkli kağıtlar ve sürücü tarafı paspas üzerinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan “payp” diye tabir edilen malzeme bulundu. N.K.’nin üzerinde yapılan üst aramasında ise,1 adet sentetik ecza hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C. ve N.K. isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.