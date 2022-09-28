Kütahya’da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip Şeker Fabrikası’na teslim etmeye başladı.

Kütahya’da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip Şeker Fabrikası’na teslim etmeye başladı.

Kütahya’nın İkizhöyük Mahallesi Muhtarı Veysel Uygun, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. 45 hanenin ikamet ettiği mahallemizde üretim yapan vatandaşlarımız bu sene bin dekara şeker pancarı ektik.6 bin ton pancar bekliyoruz. Bu işi seviyoruz. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Mücahit Altınkaya isimli üretici de, "Biz üreteciler olarak devletimiz ve milletimiz için üretmeye ve insanlarımızın gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından bin 450 TL’den alındığını ifade ettiler.

Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi.