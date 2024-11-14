Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin iş makinasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya-Tavşanlı karayolu istikameti Şahmelek mevkiinde, Reha Bülbül (75) idaresindeki 43HH122 plakalı otomobil, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyir halinde olan M.K. idaresindeki iş makinasına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Reha Bülbül (75) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Saliha B.(13), Melike Ö. (37), Mina Ö. (6) ve Mert Ö. (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan trafik kazası sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.