Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı Denetim Programı” çerçevesinde örtüaltı üretim alanlarından domates numuneleri alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından 2023 yılı “Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı Denetim Programı” çerçevesinde örtüaltı üretim alanlarından domates numuneleri alınmıştır. Üreticilerimize zirai ilaç kullanımı ve uygulanması esnasında dikkat edecekleri hususlar konusunda bilgilendirme yapılmıştır” denildi.