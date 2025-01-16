Kütahya’da Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen geleneksel ortaokullar arası sözlü anlatım yarışmasının finali ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimizi anlamak ve anlatmak üzerine inşa edilen "Ortaokullar Arası Sözlü Anlatım Yarışması"nın bu seneki konusu, “Peygamber Efendimizin örnek davranışları” idi. Program, Kaynarca İmam Hatibi Halil Sevim’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okul Müdürü Ahmet İren’in açış konuşmasının ardından finalist öğrenciler Peygamber Efendimizin insanlığa örnek davranışlarını bir metne bağlı kalmadan sundular. İki aşamalı olan yarışmanın finalinde 13 öğrenci sergiledikleri üstün performanslarıyla jüri üyelerinin karşına çıktı.

Finalist tüm öğrencilerin ödül aldığı yarışmada birinciliği, "Rim" rumuzuyla Tavşanlı Şeyh Edebalı İmam Hatip Ortaokulundan Zümra Nur Çakmak, ikinciliği "Sultan" rumuzu ile Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulundan Zümra Sönmez, üçüncülüğü "Kardelen" rumuzuyla Tavşanlı Şeyh Edebalı İmam Hatip Ortaokulundan İkranur Yılmazlar, dördüncülüğü "Lavanta" rumuzuyla Tavşanlı Şeyh Edebalı İmam Hatip Ortaokulundan Zeynep Ela Uslu, beşinciliği ise "Gül Yüzlü" rumuzuyla Simav Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulundan Kayra Berk Yılmaz elde etti.

Yer yer duygusal anlara sahne olan yarışmanın jüri üyeliğini DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev, Kütahya Müftülüğü Şube Müdürü Cemalettin Torun, Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Musa Çelik, DPÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YağcI, DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Halit Çelik yaptılar.

Ödül törenine geçilmeden önce Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit jüri üyelerine hediyelerini ve belgelerini takdim etti. Ardından danışman öğretmenler de Jüri Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev’in elinden katılım belgelerini ve hediyelerini aldılar.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini sırasıyla Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Şube Müdürü İrfan Kanık ve Emekli Okul Müdürü Mücahit Köksal verdiler. Dereceye giren 8 öğrenci ise ödüllerini Okul Müdürü Ahmet İren’den aldılar.

Yarışmanın finali ve ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Şube Müdürleri Rıdvan Acar ve İrfan Kanık, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.