Kütahya Valisi Ali Çelik, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğünce köylerde kullanılmak üzere alınan 14 adet su tankerinin dağıtım törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Ali Çelik, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kütahya’nın mevsim, iklim ve hava şartları itibarıyla orman yangınlarına karşı hassas bir süreçte olduğunu vurgulayarak, kritik sürecin hep birlikte yönetilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Önümüzdeki 15 günün orman yangınları açısından kritik bir süreç olacağına dikkat çeken Vali Çelik, “Tüm vatandaşlarımıza çağrımdır; önümüzdeki 15 gün kesinlikle ormanlık alanlardan uzak durmamız lazım. Bu kritik süreci hep birlikte yönetmeli, ormanlarımızı korumalıyız” dedi.

Orman yangınlarının genellikle insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Vali Çelik, dikkatsizce atılan sigara izmaritlerinin binlerce canlının yaşamını, ülkenin maddi ve manevi varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

15 günlük kritik sürecin kurumlar, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarına ve köy muhtarlıklarına yangın tehlikesine karşı farkındalığı artırmak için talimat gönderdiklerini söyledi.

Yaz sezonunda orman yangınlarıyla karşılaşmamayı temenni eden Vali Çelik, “7/24 ayaktayız, orman teşkilatımız ayakta. Kazasız belasız inşallah bu yaz sezonunu herhangi bir orman yangınıyla karşı karşıya kalmadan tamamlarız” dedi.

“Orman yangınlarında ilk güç olarak konuşlanacaklar”

Toplam maliyeti 1 milyon TL olan 14 tankerin teslimatıyla birlikte 546 köyün 504’ünde su tankerinin tamamlandığını vurgulayan Vali Çelik, “İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 398 adet, Orman Genel Müdürlüğünce satın alınan 106 adet olmak üzere 504 köyümüzün su tankeri var. Orman yangınları, ev yangınları, köylerde meydana gelebilecek arazi, anız ve ekili alan yangınlarında bir ilk güç olarak konuşlanacaklar. Bu çok önemli bir stratejik hamle” dedi.

Muhtarlardan tankerlerin bakımı ve muhafazasına önem vermelerini isteyen Vali Çelik, tankerlerin bakım ve muhafazasının sağlanmasıyla, ev yangınları, orman ve anız yangınları, ekili alan yangınlarına ilk müdahalede önemli kazanımlar elde edileceğini vurguladı.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini ve tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, “Orman Bölge Müdürlüğü olarak, yangın emniyet yollarımızın ve orman yollarımızın bakımlarını ve temizliklerini düzenli olarak yapıyoruz. Köy yolları, ilçe ve il yollarının temizliği konusunda Sayın Valimizin talimatlarıyla, kara yolları ve il özel daireleriyle iş birliği içinde çalışmalara başladık. 7/24 teyakkuz halindeyiz. Tedbir bizden takdir Allah’tan diyerek yeşil vatanımızı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından su tankerlerinin kullanımı hakkında muhtarlar bilgilendirildi.