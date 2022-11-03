3 gün süren eğitime Orman Bölge Müdürlüğü adına Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü G. Volkan Andiç, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve emniyet teşkilatı personeli katıldı.

76 personelin katıldığı silah atış eğitiminde, silah tanıma, atış pozisyonu, doğru silah kullanımı ve atış eğitimleri verildi, uygulamalar yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine yeni katılan Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarının silah eğitimleri Hacıazizler Mevkinde yer alan silah atış poligonunda tamamlandı.

Kütahya’da göreve yeni başlayan Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına Kütahya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından silah atış eğitimi verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.