Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı ve Ketenova İşletme Şefliklerince yürütülen bakım çalışmalarını kontrol ederek, bilgiler aldı ve uygulamada dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Gümüşdağı ve Ketenova İşletme Şefliklerince yürütülen bakım çalışmalarını kontrol ederek, bilgiler aldı ve uygulamada dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durdu.

Bölge Müdürü Dündar, Gümüşdağı Orman İşletme Şefliği 507 nolu bölmesinde 2015 yılında sarıçam ormanlarında yapılan tohumlama kesimi sonrasında 2022 yılında gerçekleştirilen ışık kesimi çalışmalarını kontrol etti. Daha sonra 505 nolu bölmede 2020 yılında tohumla kesimleri yapılmış olan sarıçam sahasında incelemelerde bulunarak sahanın daha başarılı hale nasıl döşünüşebileceği konusunda talimatlar verdi. 470 nolu kayın ilk aralama sahasında üretim yapan köylülerle bir araya gelen Dündar; çalışmaların daha sağlıklı nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktardı ve sağlıklı ormanlar için düzenli olarak bakım müdahalesi yapılmasının önemine değindi. 488 nolu bölme kayın sahasında yapılacak sıklık bakımı çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda talimatlar veren Dündar, meşçerelerin büyüme ve gelişmesine katkı sağlamak adına yapılan silvikültürel müdahalelerin önemini aktardı ve tüm çalışmalarda iş güvenliği kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Arazi programında Ketenova Orman İşletme Şefliği 87 nolu bölme karaçam ormanlarında 41 hektar alanda yapılan ışıklandırma kesimi, 23, 24, 25 nolu bölmelerde ki tensil çalışmalarını ve 94,153 nolu bölmelerdeki ilk aralama ve sıklık bakımı sahalarını da inceleyen Bölge Müdürü Dündar, özellikle genç meşçere kesimlerinin ve gençlik bakımlarının hassasiyeti noktasında değerlendirmelerde bulundu.

Arazi programında Bölge Müdürü Birol Dündar’a, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Gümüşdağı Orman İşletme Şefi İsmet Çelik ve Ketenova Orman İşletme Şefi Mehmet Tanyel eşlik etti.