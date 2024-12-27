Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Orman Arama Kurtarma (ORKUT) ekiplerinin Afet ve Acil Durum (AFAD)’a akreditasyon sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Deprem anında ve sonrasında yapılacak çalışmalarda görev alarak ilk müdahalenin yapılması amacıyla İşletme Müdürlüklerimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Orman Arama Kurtarma (ORKUT) ekiplerimizin Afet ve Acil Durum (AFAD)’a akreditasyon süreci başlatıldı. Akreditasyon için gerekli olan “Seviye 1 Eğitimi” Kütahya AFAD İl Müdürlüğü tarafından verildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen eğitime daha önce Hafif Arama Kurtarma Eğitimi almış olan ORKUT ekibinden 33 kişi ve 2 eğitmen olarak olmak üzere toplam 35 personelimiz katılım sağladı” ifadelerine yer verildi.