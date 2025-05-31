Kütahya Şehir Hastanesi ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle Sağlık Bakanlığının Organ ve Doku Bağışına dikkat çekmek amacıyla oluşturduğu program çerçevesinde Kütahya Sera AVM’ de farkındalık stantı kuruldu.

Organ Bağış ve Nakil Koordinatörlükleri tarafından kurulan stantta, organ bağışının önemini, organ bağış bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür ve afişlerle bilgilendirme yapıldı. Organ bağışı yapmak isteyen gönüllülerin talepleri standa görev yapan Organ Bağış Biriminde görevli hemşiresi tarafından form doldurularak kabul edildi.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, hastane idarecileri ve halk tarafından stant ziyaret edilerek organ ve doku bağışına destek verildi.