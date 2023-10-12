Kütahya’da polisin 8 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptığı uygulamada, 44 şahıs ve 15 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya’da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı Kütahya’da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde 8 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 44 şahıs ve 15 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan şeffaf jelatin içerisinde 2.54 gram bonzai, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.