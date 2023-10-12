Kütahya’da polisin 8 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptığı uygulamada, 44 şahıs ve 15 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde 8 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 44 şahıs ve 15 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan şeffaf jelatin içerisinde 2.54 gram bonzai, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.