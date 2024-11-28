Kütahya Valisi Musa Işın’ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde mesleki uygulamalar yapma ve gözlem fırsatı bulacak. Ayrıca, iki kurum arasında sağlıklı yaşam temalı sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirilecek.

Protokolün ilk adımı olarak, Kütahya’daki ilk ve ortaöğretim öğrencileri için omurga sağlığı taramaları yapılacak. Bu kapsamda, öğrencilere omurga sağlığını koruma ve bilinçlendirme konularında eğitimler düzenlenecek.

Vali Musa Işın, bu iş birliğinin hem öğrencilerin sağlık bilincini artıracağını hem de üniversite öğrencilerine önemli bir mesleki deneyim kazandıracağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Protokolün, Kütahya’da sağlık ve eğitim alanında değerli çalışmalara zemin hazırlaması bekleniyor.