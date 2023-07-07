Kütahya Eğitim Araçları Merkezi’nde okullardaki yenilenmeye ihtiyaç duyan sıraların tamamının yenilenmesi çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şube Müdürü Zeki Atik ile birlikte İl Eğitim Araçları Merkezi’ni ziyaret ederek okullardaki yenilenmeye ihtiyaç duyan sıraların tamamının yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,” 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Öğrencilerimizin sağlıklı eğitim alabilmeleri için her türlü iyileştirme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Sıraların yenilenmesi konusunda çalışma yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.