Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü teknik personellerince okullardaki kantin ve yemekhanelerin denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Okullardaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda faaliyet gösteren gıda işletmeleri Denetim Komisyonunca okullardaki kantin ve yemekhanelerin denetimleri 2023-2024 yılında da devam etmektedir. Denetimlerde Gıda ve Yem Kanununa göre işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, personel hijyeni, hammadde izlenebilirlik ve benzeri hususlar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre okullarda satılması yasak olan ürünlerin denetimleri gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.