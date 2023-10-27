Kütahya Yunus Emre Ortaokulu tarafından sosyal farkındalık ve sosyal yardım amaçlı hazırlanan "Okul-Veli El Ele Başaralım Birlikte" projesi çerçevesinde düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelirle 12 tekerlekli sandalye, 20 öğrenciye okul kıyafeti, 18 öğrenciye günlük kıyafet ve 10 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıldı.

Temin edilen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi amacıyla düzenlenen programa Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Mustafa Topuz ve Orhan Şaybak, yardım sever firmaların yetkilileri, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit projeye destekleriyle öne çıkan kurumlara, firmalara ve şahıslara teşekkür etti.