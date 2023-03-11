Kütahya’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı "Okul sporları" müsabakaları sona erdi.
Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen hentbol, bilek güreşi müsabakaları sonunda dereceye girenlerin madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Kütahya’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı "Okul sporları" müsabakaları sona erdi.
Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen hentbol, bilek güreşi müsabakaları sonunda dereceye girenlerin madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P