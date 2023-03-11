Altıntaş’ta lise öğrencilerinin bilek güreşi turnuvası başarısı Altıntaş’ta lise öğrencilerinin bilek güreşi turnuvası başarısı

Kütahya’da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı "Okul sporları" müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen hentbol, bilek güreşi müsabakaları sonunda dereceye girenlerin madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.