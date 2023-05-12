Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde, okul sanayi işbirliği çerçevesindeki tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Lalezar Konak’ta düzenlene toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Rahime Eşen, Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmaların ve diğer kurumların insan kaynakları yöneticileri ve okul yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özelinde mesleki eğitimin önemi ve Kütahya’daki istihdama katkısı, mezunlarının işe yerleşmesi, yurtdışı stajları ve diğer konular istişare edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni inşaatı ve teslimi, mesleki eğitime Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği önem ve eğitime dair konular hakkında bilgi verdi.

Katılımcı insan kaynakları yöneticileri ise, bu istişare toplantısının çok önemli olduğunu, firma ve kurumlarla sürekli işbirliği içinde olmanın gerekliliğini ve davet edildikleri için memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kütahya MTAL Okul Müdürü Halil Kurt, okul sanayi işbirliği çerçevesindeki bu tür istişare toplantılarının kendi çalışma takvimleri içerisinde yer aldığını ve bu tarz toplantıların devam edeceğini ifade ederek tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.