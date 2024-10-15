Kütahya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fen ve Teknolojileri, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sınıf, Okul Öncesi, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojisi öğretmenlerine yönelik STEM (Temel Seviye) Kursu 1. grup eğitimleri başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonu’nda devam eden eğitimleri izlemek üzere ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz eğitim programına katılan öğretmenlerle sohbet ederek, eğitimlerin içeriği ve ilerleyişi hakkında bilgi aldılar.

Eğitimin daha verimli geçmesi için önerilerini paylaşan Müdür Başyiğit, bu tür eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ayrıca, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyerek, gelecekteki eğitimlerin planlanmasında göz önünde bulundurulacak önemli geri bildirimler topladılar.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinlerindeki ayrımı tümüyle ortadan kaldırarak bu disiplinler arasında tam uyum sağlamaya dayanan STEM eğitimleri ile anaokulundan üniversiteye kadar bütün kademelerde gerçek dünya problemlerini çözmek için soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlanıyor. STEM eğitimi ile öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Öğretmenlerin STEM eğitimi hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan bu eğitimde birinci grubun eğitimini Scientix Elçisi Ayşe Nur Mercan gerçekleştirecek.