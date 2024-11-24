Kütahya’da Öğretmenler Günü, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen programla kutlandı.

Programa katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, konuşmasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Kahveci, öğretmenlik mesleğinin eğitimdeki rolüne ve önemine vurgu yaptı.

Törende emekli öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgeleri” takdim edilirken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Törende aday öğretmenlerin yemin ederek mesleğe adım atması sırasında ise duygğusal anlar yaşandı. Ayrıca hayatını eğitime adayan öğretmenlere il protokolü tarafından çiçek tamdim edildi. Etkinlik, izleyenlere keyifli anlar yaşatan “Talaş ve Telaş” adlı gösteri ile sona erdi.