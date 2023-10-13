Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce okullar ziyaret edilerek polislik mesleği ve 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtılıyor, ayrıca trafik kuralları anlatılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik işbirliği protokolü çerçevesinde 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim döneminde il merkezindeki okullar ziyaret edilerek öğrencilere, polislik mesleğinin tanıtımı,112 Acil Çağrı Merkezinin önemi, basit güvenlik tedbirleri ve trafik kuralları konularında bilgilendirmelerde bulunuluyor.