Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce öğrenciler Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık konularında bilgilendirildi.

Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki oturum halinde toplam 150 öğrenci ve öğretmene “Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık” hakkında bilgiler verildi.