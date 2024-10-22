Kütahya’da Orman İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerine ormanların korunması ait çıkan yeni yönetmelikler hakkında eğitimler verildiği bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüklerindeki İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerine ormanların korunması ait çıkan yeni yönetmelikler hakkında Orman Zararlıları Mücadele (OZM) Şube Müdürü G. Volkan Andıç ve Şube Mühendislerince eğitimler verildi.

İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şeflerine,11 Eylül 2024 tarih ve 32659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman Kanunu’nun 17. Maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması hakkındaki yönetmelik, Orman emvali veya odun dışı ürünlere verilecek taşıma belgeleri hakkında yönetmelik, Ormancılık faaliyetlerinde kullanılacak damga veya damga yerine geçecek işaretlere ait yönetmelik, Elektronik Taşıma Belgesinin Orbis ortamında hazırlanması, orman suçlarının Orbis ortamına girilmesi ve takibi, mobil kontrollerin yapılması ve Orbis’e girilmesi ile ilgili eğitimler verildi.