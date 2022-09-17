Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Obezite Okulu’ndan 23 katılımcı eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Obezite Okulu’ndan 23 katılımcı eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz’ın katılımcılara başarılar dileğiyle başlayan Obezite Okulunda, Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aydın’ın “Obezite Nedir, Obeziteye Bağlı Gelişen Endokrin Hastalıklar ve Çözüm Yolları” konularında bilgiler verdi. Sağlıklı bir yaşam için, “Obezite Tedavisinde Beslenmenin Rolü” konusunda Diyetisyen Rabia Hatipoğlu, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak amacıyla, “Obezitede Egzersiz ve Rehabilitasyon” konularında Fizyoterapist Özge Atıcı, “Psikolojik Destek ve Terapi” konularında ise Psikolog Merve Yardım tarafından katılımcılara eğitim verildi.

Eğitim programı sonunda katılımcılara mezuniyet belgeleri verildi.