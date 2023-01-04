Kütahya İl Müftülüğünde dereceye giren 3 yarışmacının ödülleri Kütahya İl Müftülüğünde yapılan törenle kendilerine teslim edildi.

İl Müftülüğünde komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda birinciliği Tavşanlı ilçesinden Şerife Sarıtan, ikinciliği Emet ilçesinden Hatice Karaca, üçüncülüğü Tavşanlı ilçesinden Necla Uyar elde etti.

Kuşaklararası bağ kurmak, aile değerlerinin güçlenmesi ve ahlaki değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının planlandığı yarışmaya 42 kişi müracaat etti.

Muhabirliğini yaptığı gazetenin sahibi oldu

Muhabirliğini yaptığı gazetenin sahibi oldu

Kur’an kurslarında açılan İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programına kayıt yaptıran kadın kursiyerler ile camilerde açılan Camilerde Kur’an Öğretimi Programına kayıt yaptıran erkek kursiyerlere yönelik düzenlenen yarışmada, Kütahya il birincisi belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Nineden Dededen Toruna Mektup” yarışmasında Kütahya’yı Tavşanlı ilçesinden Şerife Sarıtan temsil edecek.

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