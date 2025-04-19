Kütahya Belediyesi ile Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu iş birliğinde düzenlenen 1. Kütahya Neyzenler Buluşması, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Ressam, minyatür ve tezhip sanatçısı, aynı zamanda neyzen olan Ahmet Yakupoğlu’nun mirasını yaşatmak ve gezek geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 1. Kütahya Neyzenler Buluşması, Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu’nun "Şah Ney" akordu ile başladı. Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ney, tambur, klasik kemençe ve ritimsazlar eşliğinde icra edilen eserler, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Ahmet Yakupoğlu gibi değerli bir sanatçının izinden giderek Kütahya’mızın zengin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe aktarmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, sadece sanatı değil, bizi biz yapan değerleri de yaşatır, bir arada tutar" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda etkinliğe katkı sunan sanatçılara ve organizasyon ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.