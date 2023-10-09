Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği tarafından açılan ney kursu ilgi görüyor.

Neyzen Mustafa Cüneyt Aydın ve Abdullah Ersin Özçoban tarafından haftada bir gün süreyle verilen kursun mayıs ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Neyzen Mustafa Cüneyt Aydın, yaptığı açıklamada, "Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği uhdesinde ney kurslarımız başladı ve her hafta cumartesi günleri saat 13.00 ile 15.00 arasında devam edecek. Kursumuz iki koldan devam edecek. Birisi Türk musikisi makam usul ve formuna dair nazari bilgiler. Diğeri ise ney sazını öğrenmeye meşk etmeye dair olacak. Yaptığımız eserleri çeşitli etkinliklerde değerlendireceğiz. Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği ve Aydınlar Ocağı olarak bu kursları 25 yıldır farklı hocalarımızla yürütmekteyiz. Ney klasik Türk musikisinin kutsiyet kazanmış müzik aletlerinden bir tanesidir. Hazret-i Mevlana’nın Mesnevi isimli eserinden insanı kamili anlatmaya yönelik ney sazını remz olarak kullanmasıyla, ney hakiki kutsiyetini kazanmış ve Türk musikisinde kadim sazlar arasında yerini almıştır" diye konuştu.

Kursiyerlerden Mehmet Keçeci 15 yıldır, Mesut Kutlu ise 2 yıldır ney kurslarına katıldıklarını dile getirdiler.