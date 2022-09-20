Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin bulunduğu motosiklette ve kişilerin üzerinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin bulunduğu motosiklette ve kişilerin üzerinde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince Alipaşa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, Y.Y. (31) isimli şahsın sevk idaresindeki T.K. (23) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu motosiklette ve şahısların üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet fişek, 1.70 gram esrar, 0,46 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.