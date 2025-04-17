AK Parti milletvekillerinden AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’e hayırlı olsun ziyareti AK Parti milletvekillerinden AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’e hayırlı olsun ziyareti

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği tarafından 5-11 Nisan 2025 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 5 narkotik yakalaması, 0,34 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza hap, 3 adet farklı boyutlarda kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. 6 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalandı. 7 kesici alet ele geçirildi. Toplam 554 şahıs sorgulandı.

Kaynak: İHA