Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği tarafından 5-11 Nisan 2025 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 5 narkotik yakalaması, 0,34 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza hap, 3 adet farklı boyutlarda kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. 6 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalandı. 7 kesici alet ele geçirildi. Toplam 554 şahıs sorgulandı.