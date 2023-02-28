Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, deprem bölgelerinden gelerek Kütahya’da misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik, deprem bölgelerinden gelerek Kütahya’da misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kütahya KYK Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret eden Çelik, depremi yaşayan vatandaşlarımızla bir süre sohbet edip onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti, "geçmiş olsun" temennilerinde bulundu.