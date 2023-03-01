AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’da misafir edilen depremzede sayısının 7 bini geçtiğini söyledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’da misafir edilen depremzede sayısının 7 bini geçtiğini söyledi.

Önsay, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı ile birlikte, Akkent Mahallesi’nde 285 depremzedenin misafir edildiği Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu’ndaki vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzedelerle bir süre sohbet eden Önsay, daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı, masa tenisi oynadı.

Kütahyalıların da katkısı ile depremzedelere olabildiğince en üst düzeyde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Önsay, "Depremin ardından ülke geneline yayılan depremzedelerin Kütahya’mızda bugün itibarıyla 7 bin 20 depremzede yerleşmiş bulunuyor. KYK Devlet Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda 285 depremzedeyi misafir ediyoruz. Hem buradaki çocuklarla, hem burada kalan insanlarla görüşme fırsatımız oldu. Bu noktada şunu söylemek lazım, hakikaten devletimiz, tüm imkanlarıyla, vatandaşlarımızın katkılarıyla depremzedelere olabildiğince en üst düzeyde hizmet verilmeye çalışılıyor. Burada gönüllü olarak görev yapan tüm arkadaşlarımıza, devlet memurlarımıza herkese teşekkür borcumuz var. Bunlar burada hepimiz adına, Kütahya’mız adına hizmet veriyorlar. Bu oldukça uzun bir süreç olacak. Bu noktada hepimizin üzerine düşen şeyler olacak. Hep beraber inşallah ülkemiz ve milletimiz adına bu felaketin ardından yaraları saracağız. Teşkilat olarak zaten malum olduğu üzere Hatay’da Koordinasyon Merkezinde depremin ilk gününden itibaren çaba gösteriyoruz. Çalışmalarımız hala aktif şekilde arkadaşlarımız göreve devam ediyorlar. Kütahya’da teşkilatımız diğer illerden depremzede olarak şehrimize gelen 7 bin civarındaki insanımızın yüzde 80 oranında kendilerine ulaşıp, evlerinde onları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını sorup, varsa yapabileceğimiz her şeyi yapma noktasında gayret gösterdiler. Tabi bütün bu son 20 gün içerisinde yapılan ziyaretlerde herhangi bir şekilde basına veya sosyal medyaya bir şey verilmedi. Biz AK Parti olarak meseleyi siyaset olarak değil, insanlık olarak görüyoruz. Bu yüzden yaptığımız işler toplum nazarında çok fazla görünmüyor olabilir. Ama şunu bilsinler ki Kütahya AK Parti teşkilatı İl yönetimi olarak, merkez ilçesi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları olarak tüm unsurlarıyla depremin olduğu ilk andan itibaren üzerine düşeni, hatta fazlasını yapmak üzere çaba sarf ediyor" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde bin 800 görevli

Kütahyalıların deprem sonrası önemli bir sınav verdiğini dile getiren Başkan Mustafa Önsay, "Ülke genelinde yapılan bütün çalışmalar içerisinde partimizin teşkilatımızla yan yana olan insanların bu süreçte gönüllü olarak ortaya koydukları efor, gayret her türlü takdirin üzerindedir. Ben teşkilatımda görev alan tüm arkadaşlarıma, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarına, yönetim kurulu üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Biz bu süreci bir şekilde devam ettireceğiz ziyaretlerimize, Antakya’daki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kütahya olarak hem kendi teşkilatımız anlamında, hem de Kütahya’daki tüm unsurlarla beraber çok önemli bir imtihanı başarıyla verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü depremin olduğu Pazartesi ve Salı’dan itibaren Kütahya’dan resmi olarak görevlendirilen Hatay’da göreve başlayan insan sayısı bin 800. Bunlar resmi görevliler. Bunun dışında en az onun kadar, daha fazla sayıda Kütahyalı gönüllü olarak görev yaptı ve halen görev yapmaya devam ediyor. Bunlar bizim şehrimiz adına bizim kendi tabiatımız, fıtratımız, karakterimiz adına önemli dışa vurumlar. İnşallah Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bizi bu noktada gösterdiğimiz kadirşinas, yardımsever tavırdan ayırmasın. Bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden bir tanesi, felaket anlarında bir araya gelip birlik beraberlik içerisinde hareket ediyor olmamız. Bunu kaybettiğimiz an biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu noktada en çok üzerine düşmemiz gereken şey ülkemizin ve milletimizin birliği beraberliği. Mevlam birlik beraberliğimizi daim eylesin, bize böyle felaketleri yaşatmasın inşallah" diye konuştu.