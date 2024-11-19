Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “Ağustos Böceği ile Karınca” adlı müzikli çocuk oyunu, minik izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde iki seans halinde sahnelenen oyun, dostluk, dayanışma ve çalışkanlık gibi değerleri eğlenceli bir dille çocuklara aktardı. Etkileyici müzikler ve renkli sahne dekorlarıyla dikkat çeken oyunda, ağustos böceği ve karıncanın hikayesi izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, sadece çocuklar değil, aileler de tiyatronun büyülü atmosferinin tadını çıkardı.

Kütahya Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu tür organizasyonlarla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı.