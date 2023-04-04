Kütahya Atakent İlkokulunda Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarihe yön veren kahramanların rolüne büründü.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz Atakent İlkokulunda Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldılar. Etkinlikte Atakent İlkokulu Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri Kütüphaneler Haftası çerçevesinde tarihe yön veren kahramanların rolüne bürünerek kitap okumanın önemini arkadaşlarına eğlenceli bir şekilde anlattılar. Okul bahçesinde yapılan etkinlikler sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit kahramanlarla birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere kitap hediye etti. Okumanın önemi konusunda öğrencilerle konuşan Başyiğit, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.