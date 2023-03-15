Kütahya Belediyesi, Kahramanmaraş depremi sonrasında yeniden gündeme gelen güvenli zemin ve yapılar için İller Bankası işbirliği ile ’Mikro Bölgelendirme’ çalışmalarına başladı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın direktifleri ile Kahramanmaraş depremi öncesinde başlatılan Mikro Bölgelendirme çalışmaları için ilk adım atıldı.

Işık başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, İmar ve Şehircilik Müdürü Bahadır Halil Bahşi’nin yer aldığı toplantıda İller Bankası uzmanları ile görüşme gerçekleştirildi.

Yaşanan deprem öncesinde konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapılan müracaat sonrasında, İller Bankası uzmanları Başkan Işık’ı makamında ziyaret ederek yapılacak çalışmanın yol haritasını belirledi.

Yapılacak çalışma ile birlikte belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm alanlarda jeolojik ve jeofizik etütler yapılarak Kütahya Merkez ilçesinin jeolojik ve jeofizik yapısı belirlenecek. Çalışmalarla birlikte riskli alanlar belirlenerek yeni yapılaşmalar için önemli bir veri elde edilecek.