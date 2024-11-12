Kütahya Emir Sultan Hafızlık Kur’an Kursu, mezun hafızları bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Mezun Hafızlar Buluşması" adıyla düzenlenen programa Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve Emekli İl Müftüsü İbrahim Gemici de katıldı. Etkinlikte, hafızlık sürecinde emek veren öğreticiler ve mezun hafızlar bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Emir Sultan Kur’an Kursu, hafızların eğitimine verdiği önemle öne çıkarken, bu buluşmada emeği geçen tüm öğreticilere, mezunlara ve öğrencilere teşekkür edildi.

Etkinliğin, Kur’an kursu mezunları arasındaki dayanışmayı ve bağlılığı artırmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi.