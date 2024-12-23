Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde, mesane kanseri hastalarına yönelik güncel tanı ve tedavi yöntemleri başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Son olarak 68 yaşındaki Hasan Özdinç, uygulanan yapay mesane cerrahisi ile sağlığına kavuşarak taburcu olmaya hazır hale geldi.

Ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran Hasan Özdinç’e yapılan tetkikler sonucunda mesane kanseri teşhisi konuldu. Üroloji Anabilim Dalı hekimlerinin uyguladığı yapay mesane cerrahisi sayesinde sağlığına kavuşan Özdinç, "Allah doktorlarımızdan razı olsun. Tüm sağlık çalışanlarımız iyileşmem için büyük özveri gösterdi" dedi.

Üroloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kartal, tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Hastaya yapay mesane cerrahisi uygulandığını ve hem operasyonun hem de nekahet sürecinin sorunsuz geçtiğini ifade eden Kartal, "Hasan Bey’i taburcu ediyoruz. Kendisine ve ailesine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Tedavi sürecindeki koordinasyonu ve saygısı nedeniyle hem hastamıza hem de ailesine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yapay mesane cerrahisi nedir?

Mesane kanserinin bazı evrelerinde mesanenin alınmasının zorunlu olduğunu belirten Doç. Dr. Kartal, "Şehrimizde sigara kullanımı, yaşlanma ve sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle mesane kanseri sık görülüyor. Mesane alınmak zorunda kalındığında, hastaların yaşam kalitesini artırmak için yapay mesane cerrahisi uyguluyoruz. Bu yöntemle, hastalar idrarlarını torba olmadan, bağırsak yardımıyla oluşturulan yapay mesane sayesinde doğal yollarla yapabiliyor. Böylece sosyal hayata daha kolay adapte olmaları sağlanıyor" şeklinde konuştu.