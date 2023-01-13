Kütahya Özel Boğaziçi Şehir Koleji koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Geleneksel "Bi Kesir Bi Şehir” isimli ödüllü Matematik Yarışmasının finali İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kütahya Özel Boğaziçi Şehir Koleji koordinatörlüğünde düzenlenen 4. Geleneksel "Bi Kesir Bi Şehir” isimli ödüllü Matematik Yarışmasının finali İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İl merkezinde yer alan resmi ve özel okulların 4. sınıflarında eğitim öğretime devam eden öğrencileri arasında yapılan gruba dayalı matematik öğrenimini ve bireysel başarının önemini vurgulamayı, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmayı ve okullar arası iletişimi geliştirmeyi amaçlayan yarışmanın finalinde Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu öğrencileri birinci olurken, Evliya Çelebi İlkokulu öğrencileri ikinci, Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu öğrencileri üçüncü oldular. Öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve katılımcılar tarafından verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.