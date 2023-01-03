Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya’da matematik seferberliği başlattıklarını ifade etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya’da matematik seferberliği başlattıklarını ifade etti.

Başyiğit, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi’nin Matemetik Sokağı’nı ziyaret etti.

Burada öğretmen öğrencilerle bir ara gelen Başyiğit, "Çocuklarımız ve gençlerimiz matematiği severek onu günlük hayatlarında kullanabilen, analitik düşünen, bilgileri işlemede bağlantılar kurabilen ve yeni fikirler oluşturabilen bireyler olarak doğru ve nitelikli şekilde nasıl öğreneceklerinin tekniklerini öğrenecekler. Bizler de elimizdeki tüm imkânları onlar için seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Matematik seferberliği çerçevesinde bir çok eğitimler planlandığını kaydeden Başyiğit, "Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak; öğrencilerimizin tüm sağlamak; öğrenmelerini oynayarak, eğlenerek, kademelerdeki öğretmenlerimizin matematik alanında mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde ilimizde öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik çalışmaları, eğitimleri hayata geçirmeye, aynı zamanda kurduğumuz iş birlikleri ile yeni eğitimler planlamaya devam ediyoruz. Kütahya’ da matematik seferberliğini çatı projemiz olan EGEP içerisinde Cahit ARF Matematik Yılı olarak yerleştirerek bu alanda okullarımızın çalışmalarını proje sistemi üzerinden takip ediyoruz. Öğrencilerimizin matematiğe olan önyargısını kırmak ve sevdirebilmek için evde, bahçede, parkta, sokakta yani çocuklarımızın olduğu her yerde matematik öğrenimini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz için okullarımızın koridorlarını, sınıf kapılarını, panolarını, bahçelerini matematiğin günlük hayattaki kullanımlarını gösteren etkinlikler ile donattık. Matematik seferberliği çerçevesinde öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde hem materyal üretimi hem de yeni nesil eğlenceli matematik öğretme yaklaşımlarını da içeren çevrimiçi eğitimler gerçekleştirdik. Bu çerçevede farklı branşlarda bin 268 öğretmenimizi çevrimiçi eğitime aldık yine 16-19 Ocak tarihleri arasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar okul öncesi, sınıf ve matematik branşlarında seçilen 100 öğretmenimize matematik seferberliği çerçevesinde yüz yüze uygulamalı eğitim verecekler Matematiğin öğretiminde öğretmen ve öğrencilerimiz için yeni bir kaynak olarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan Matematik Dijital Eğitim Platformu’nun tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılması için okullarımızda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Matematiğin günlük hayattaki yerini öğrencilerimize animasyonlar, videolar, etkileşimli içeriklerle sunarak öğrencilerin matematiği keşfetmelerine; sınıfta öğrendiklerini dijital oyunlarla eğlenerek pekiştirmelerine katkı sağlayan bu sitenin ilimizde kullanımını özelikle teşvik ediyor okul bazında takip ediyoruz inanıyorum ki çocuklarımız ve gençlerimiz matematiği severek onu günlük hayatlarında kullanabilen, analitik düşünen, bilgileri işlemede bağlantılar kurabilen ve yeni fikirler oluşturabilen bireyler olarak doğru ve nitelikli şekilde nasıl öğreneceklerinin tekniklerini öğrenecekler. Bizler de elimizdeki tüm imkânları onlar için seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eğitimlere 283 öğretmenimiz katıldı"

Matematiğin daha eğlenceli ve kalıcı hale getirildiğini dile getiren Müdür Başyiğit, "Geleceğin Sınıflarında Eğlenceli Matematik Avrupa Komisyonu tarafından akredite edilen ve ülkemizde sayılı FCL (Geleceğin sınıfları) etiketini almış okullardan olan Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Ahmet Alpay, ’Geleceğin sınıflarında Matematik dersi’ni nasıl daha eğlenceli ve kalıcı bir şekilde işlediğini matematik öğretmenleri ile paylaştı. Eğitime illimizde görev yapan farklı branşlarda 455 öğretmen katıldı. eTwinning Matematik Seferberliği Hisarcık Şehitler Ortaokulu matematik öğretmeni Bahar Köylü ’eTwinning Matematik Seferberliği Çalıştay’nda edindiği deneyimleri ilimizdeki sınıf öğretmenleri ve matematik öğretmenleri ile paylaştı. Çevrimiçi düzenlenen sunuma 70 öğretmenimiz katıldı.Fen Liseleri 10ve 11. sınıf Matematik ders kitabı yazarlarından olan ve Millî Eğitim Müdürlüğü Seferberliği ile ilgili H. Fatih Parler tarafından ilimizdeki öğretmenlere Matematik Ar-Ge birimimizde görev yapan H. Fatih Parlar ilgili eğitim verildi. İlimizde görevli olan sınıf ve matematik öğretmenlerinin katıldığı eğitimlerde matematiğin günlük hayatta ilişkisi, ders materyalleri ve öğrencilerin motivasyonları üzerine konuşuldu. Yapılan eğitimlere 283 öğretmenimiz katıldı" ifadelerini kullandı.