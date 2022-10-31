Kütahya İl Müftülüğü ve Dumlupınar Üniversitesi işbirliğinde il merkezi ve ilçelerde görev yapan Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinde çalışan din görevlilerinin katılımı ile 1 günlük çalıştay gerçekleştirildi.

Kütahya İl Müftülüğü ve Dumlupınar Üniversitesi işbirliğinde il merkezi ve ilçelerde görev yapan Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinde çalışan din görevlilerinin katılımı ile 1 günlük çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Diyanet Gençlik Merkezleri, TDV Öğrenci Yurtları, KYK Öğrenci Yurtları ve GSB Gençlik Merkezlerinde görev yapan Manevi Danışmanlar ve il merkezinde görev yapan vaizler katıldı.

Konuyla ilgili İl Müftülüğünden yapılan açılamada,” 4 oturum olarak gerçekleşen çalıştayda, Doç. Dr. Ömer Faruk Erdoğan tarafından “İslamı Anlamada Genç Bakış”, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Söylev tarafından “Gençlik Psikolojisi”, Doç. Dr. Bünyamin Han tarafından “Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Etkili İletişim Teknikleri ve Uygulamaları” konuları ele alındı. Boşanmış aile çocukları, çeşitli kişilik bozuklukları olan, şiddete uğramış yahut madde bağımlılığı olan, yakını vefat etmiş olan kişiler gibi farklı danışan profillerine yönelik nasıl danışmanlık yapılabileceği yönünde katılımcılar ekip çalışması yaparak strateji geliştirdiler. Bu sayede danışan kişiyi tanıma, bilgi toplama, problemin tespiti ve gerektiğinde farklı alanda uzman desteği alma konularında personelin teknik bilgi ve becerisinin gelişmesine katkı sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gençlere ulaşma stratejilerinin önemli olduğu günümüzde bu tür programların devam edeceğini belirtti.