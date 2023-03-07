Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde gerçekleştirilen "Kariyerimi planlıyorum” etkinliğinde öğrencilere emniyet teşkilatı ve polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) çerçevesinde gerçekleştirilen "Kariyerimi planlıyorum” etkinliğinde öğrencilere emniyet teşkilatı ve polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Kariyer ve gelecek planı yapmanın günümüzde herkesin önemle üzerinde durduğu konulardan biri olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Fazlı Karabulut,” Özellikle üniversite hazırlık döneminin başlangıcından itibaren kariyer çalışmaları yaparak hangi alanda uzmanlaşacağını ve ne tür bir işletmede çalışacağını belirlemek, mezuniyet sonrasında kolaylıkla iş bulup başarılı olmak için ilk adımı oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ilk yıllarında dahi gelecek ve kariyer konuları ile ilgili algı düzeylerinin ve farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir. Bu çerçevede okulumuzda gerçekleştirilen “Kariyerimi planlıyorum” etkinliğinde mesleğinde başarılı olmuş polis memurlarından Hüseyin Zor, Zaim Pala ve Metin Rasbacı emniyet teşkilatının ve polislik mesleğinin tanıtımını gerçekleştirdiler” diye konuştu.