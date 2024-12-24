Kütahya Öğretmen Akademileri projesi çerçevesinde, "Küresel Kültür Makinası" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Şair, yazar İsmail Kılıçarslan’nın konuşmacı olarak katıldığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Salonu’nda düzenlenen Küresel Kültür Makinası" başlıklı söyleşi programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürü Mustafa Topuz, öğretmenler ve idareciler katıldı.

Söyleşide İsmail Kılıçarslan kültür, tüketim alışkanlıkları ve kapitalizmin insanlık üzerindeki etkilerine değindi. Kültürel çeşitlilik ve yerel değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken Kılıçarslan, küresel kültür makinesinin toplumları homojenleştirme çabalarına karşı kültürel farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında kapitalizmin bireyleri tüketim odaklı bir yaşam tarzına yönlendirdiğini belirten Kılıçarslan, yerel değerlerin ve geleneklerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Anadolu’nun kültürel zenginlikleri ve bu değerlerin geleceğe taşınmasının toplum için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Şair, yazar İsmail Kılıçarslan’a sunumları dolayısıyla teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu tür etkinliklerle öğretmenlerin kültürel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.