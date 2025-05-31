Kütahya Belediyesi’ne ait Parmakören Mahallesi Tavşanlı Yolu’nda Kurban Pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü, çok sayıda üretici ve vatandaş açılışa katıldı.

Kurban Bayramı öncesi 10 bin küçükbaş ve bin 500 büyükbaş hayvan kapasitesiyle kurulan pazarda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hayvancılığın hem ülke hem de şehir ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kahveci, "Bu sektörde emek veren tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pazarın bayramın üçüncü gününe kadar açık kalacağını belirten Başkan Kahveci, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Padokların şeffaf şekilde kura yöntemiyle üreticilere dağıtıldığını ifade eden Kahveci, ulaşım konusunda da özel halk otobüsleriyle pazara erişim sağlanacağını belirtti. Kurban kesimi için de gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Kahveci, şehir genelinde 10 farklı noktada su, gider ve kesim askı sistemleri bulunan, hijyen şartlarına uygun kesim alanlarının hazırlandığını söyledi.

Öte yandan, açılış sırasında Kütahya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci arasında padok fiyatları nedeniyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.