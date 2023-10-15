Kütahya İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla sıcak asfaltla kaplanan Kumarı Mahallesi-Yokuşbaşı yolu hizmete sunuldu.

Vali Musa Işın, 4 kilometrelik yolun 20 farklı köyü birbirine bağlayacak önemli bir bağlantı noktası olarak hizmet vereceğini söyledi.

Yolun 8 kilometrelik kısmında çalışmaların devam edeceğini belirten Vali Işın, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bundan sonra hiçbir şekilde köy yollarına sathi kaplama asfalt yapmayacağız. Tamamen sıcak asfalt yapacağız” dedi.

Yolun açılışına, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.