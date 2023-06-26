Kütahya’da kumar tombala suçlarıyla mücadele uygulaması çerçevesinde umuma açık işletmelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Emniyet Genel Müdürlüğünün Kumar Tombala Suçlarıyla Mücadele Uygulaması çerçevesinde 21.00-00.00 saatleri arasında yapılan eşzamanlı denetimlerde Kütahya İl Merkezinde, 5 iş yeri denetlenmiş, 76 şahsın GBT ve üst aramaları yapılmış, 2 şahsın Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilmiştir. 1 kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa idari işlem, işyeri sahibine adli işlem yapılmış, 2 bin 400 TL’ye el konulmuştur. 12 ilçede yapılan denetimlerde ise, 32 iş yeri denetlenirken, 312 GBT kontrolü yapılmış herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır” ifadeleri yer verildi.