Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kütahya Belediyesi’nin proje paydaşı olduğu ‘Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ proje koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kütahya Belediyesi’nin proje paydaşı olduğu ‘Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ proje koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

UNESCO Şehirler Ağına, Zanaat ve Halk Sanatları alanında kabul edilen Kütahya, Kütahya Belediyesi öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç’ın proje koordinatörlüğünü yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Gelecek Gençlerin’ Kültür Endüstrileri destek programı çerçevesinde gerçekleşecek olan, Belediye ile Kütahya DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nun işbirliğinde yürütülecek ‘Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ projesiyle gençlerimiz kültür endüstrileri alanında teşvik edilecek.

Proje tanıtımı ve yapılacak iş birliği için Başkan Işık’ı makamında ziyaret eden Doç. Dr. Yazkaç, proje ile birlikte Kütahya’nın kültürel mirasının gençlerle birlikte gelecek nesillere taşınacağını ifade etti.

Kütahya’nın 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile dünya kentleri arasında önemli bir yerde olduğunu dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın, UNESCO Şehriler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye’den katılan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, hazırlanan bu proje ile kültürel mirasımızın gençlerle birlikte daha üst noktalara taşınacağını ifade etti.

Kütahya Belediyesi’nin kültür, zanaat ve halk sanatları alanında önemli projeleri hayata geçirerek, dünyadaki bilinirliliğini artırdığını ifade eden Işık, bu önemli projeye paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Doç. Dr. Pınar Yazkaç’a teşekkür etti.